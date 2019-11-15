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Son dakika: A aday kadrosunda büyük değişiklik!

Elemeleri'ndeki son maçında 17 Kasım'da deplasmanda Andorra'yla karşı karşıya gelecek A 'ın aday kadrosunda önemli bir değişikliğe gidildi. 9 futbolcu kadrodan çıkartılırken, 4 yeni futbolcu aday kadroya davet edildi.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 10:29
Son dakika: A Milli Takım aday kadrosunda büyük değişiklik!

EURO 2020 Elemeleri'ndeki son maçında 17 Kasım'da deplasmanda Andorra'yla karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın, bugün bu ülkeye yapacağı yolculuk öncesinde aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Buna göre Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosuna davet edilen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım'a alındı.

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Son dakika: A Milli Takım aday kadrosunda büyük değişiklik!
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