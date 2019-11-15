Ahmet Çakar Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında, Türkiye - İzlanda maçını kaleme aldı. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. hafta mücadelesinde İzlanda ile 0-0 berabere kaldı ve bitime 1 maç kala EURO 2020'ye gitmeye hak kazandı. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, A Milli Takım'ın tarihi zaferiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Çok uzun yıllar sonra işi son maça bırakmadan Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hak ettik. Tabii ki bu gurur tüm Türkiye'nin... Ama futbolu yöneten federasyondan tutun da Şenol Hoca'ya tüm oyuncularımıza kadar herkese teşekkür ediyoruz. Dün gece şöyle oynadık, böyle oynadık, şunu kaçırdık bunu kaçırdık diye hayıflanmaya hiç gerek yok. Kazansak grup birincisi olma şansımız yüzde 90'ların üstündeydi ama şimdi büyük bir ihtimalle ikinci olacağız. Yepyeni gencecik bir kadromuz var. Oyuncularımızın büyük bir çoğunluğu Avrupa'nın önemli takımlarında oynuyor.