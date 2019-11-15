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Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, Türkiye - İzlanda maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 10:19
Ahmet Çakar Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. hafta mücadelesinde İzlanda ile 0-0 berabere kaldı ve bitime 1 maç kala EURO 2020'ye gitmeye hak kazandı.

Ahmet Çakar Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , A Milli Takım'ın tarihi zaferiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi

Çok uzun yıllar sonra işi son maça bırakmadan Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hak ettik.

Ahmet Çakar Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi

Tabii ki bu gurur tüm Türkiye'nin... Ama futbolu yöneten federasyondan tutun da Şenol Hoca'ya tüm oyuncularımıza kadar herkese teşekkür ediyoruz.

Ahmet Çakar Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi

Dün gece şöyle oynadık, böyle oynadık, şunu kaçırdık bunu kaçırdık diye hayıflanmaya hiç gerek yok.

Ahmet Çakar Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi

Kazansak grup birincisi olma şansımız yüzde 90'ların üstündeydi ama şimdi büyük bir ihtimalle ikinci olacağız.

Ahmet Çakar Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi

Yepyeni gencecik bir kadromuz var. Oyuncularımızın büyük bir çoğunluğu Avrupa'nın önemli takımlarında oynuyor.

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