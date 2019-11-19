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2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri: Türkiye, Andorra'ya direnemedi

2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. grup altıncı maçında , deplasmanda Andorra'ya 2-0 mağlup oldu. Türkiye bu sonuçla 4 puanda kalırken grupta son sıraya geriledi. Müsabakayı A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş de yerinden takip etti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 19.11.2019 23:00 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 23:00
2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri: Türkiye, Andorra'ya direnemedi

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki altıncı maçında deplasmanda Andorra'ya 2-0 yenildi.

Ulusal Stadyum'da oynanan mücadelede Andorra'nın gollerini 7. dakikada Ricard Fernandez ve 86. dakikada penaltıdan Jordi Alaez kaydetti.

Millli takımda, Cenk Özkacar 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Ümit Milli Takım, bu sonuçla 4 puanda kaldı ve 6 takımlı grupta son sıraya geriledi. İki maç eksiği bulunan Andorra ise averajla Türkiye'nin önünde yer aldı. Milliler, grubundaki yedinci karşılaşmasında 31 Mart 2020'de İngiltere'ye konuk olacak.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de statta takip etti.

Erman Toroğlu, A Milli Takım'ı ve Şenol Güneş'i yorumladı

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2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri: Türkiye, Andorra'ya direnemedi
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