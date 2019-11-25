Kuzey rüzgârı Alexander Sörloth!

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace kulübünden 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, lige damgasını vurmaya devam ediyor. Norveçli golcü ligde 7 gol, 4 asistlik performansı ile skora en çok katkı yapan oyuncu durumunda. Avrupa Ligi'nde de 4 maçta 2 gol atan Sörloth'un sözleşmesinde ikinci yılın sonunda 6 milyon Euro'luk satın alma bedeli bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için yönetim de artık görüşmelerini hızlandırdı. 6 milyon Euro'luk rakamı daha da aşağıya çekmek isteyen yönetim, şimdiden İngiliz ekibi ile temasa geçti. Artık tek hedef bonservisi olabildiğince düşürüp 4 milyon Euro seviyesinde işi bitirmek.



Norveçli oyuncu kariyerinin en parlak sezonunu geçiriyor. Sörloth, B.Glimt ve Midtjylland ile 15 gol attığı sezonun ardından şu anda en golcü döneminde.



GALATASARAY'A ÖZEL PRİM!

Trabzonspor, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın şartlarını harfiyen yerine getirerek ödemeler konusunda borçsuz şekilde ilerliyor. Yönetimin yaptığı anlaşma doğrultusunda her ayın sonunda oyunculara ödeme yapılırken, Galatasaray maçı öncesi de bu ödemenin planlandığı gibi yapılacağı öğrenildi. Ancak yönetim, takımın motivasyonunu yükseltmek için prim de verecek.



AHMET CANBAZ SAKATLANDI!

Karadeniz ekibinde sakatlıklar can yakmaya devam ediyor. Obi Mikel, Yusuf Sarı ve Sosa'nın iyileşmesinin ardından Ekuban ve Sturridge de sakatlıklarını atlatmak üzere. Fakat dün yapılan idmanda Ahmet Canbaz sorun yaşarken çalışmayı da yarıda bıraktı. 21 yaşındaki oyuncunun durumu çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak.



EKUBAN MÜJDESİ

Bordo-mavililerde Getafe maçı hazırlıkları başladı. Dün Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür katılmazken, Sturridge düz koşu yaptı. Uzun süredir sakatlığı bulunan Ekuban'ın dönüşü ise herkesi sevindirdi. Ganalı oyuncunun G.Saray maçında kadroya girmesi bekleniyor.

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