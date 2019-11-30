90’dan döndük!

BUGÜN NELER OLDU

Ülke puanı sıralamasında Şampiyonlar Ligi gruplarına 2021-22'de doğrudan katılım şansını kaçırmamak için 10. sıradaki Ukrayna'yı geçmek zorunda olan Türkiye, perşembe oynanan maçlar sonrası farkı eritti.Hafta başında Ukrayna ile aramızdapuan bulunurken bu fark Beşiktaş'ın galibiyeti ve Kiev ile Oleksandria'nın mağlubiyetleri sonrasıdüştü.Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan takımın ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler arasından çıkması durumunda ise 11. sıradaki ülke doğrudan gidebilecek.Avusturya ekiplerinden Salzburg, LASK ve Wolfsberger yoluna devam ediyor ve aramızda sadecepuan farkı bulunuyor.Ülke puanına katkı yapan ekiplerimize baktığımızda ilk sırada Galatasaray yer alıyor.Ekiplerimizin 19 puanlık toplam katkısı, 5 olan takım sayımıza bölünürkenolan sezon ülke puanımız ortaya çıkmakta.Avrupa arenasında takımlarımız sahaya çıktıkları 30 mücadelenin sadece 7'sini kazanabildi ve sezon içerisinde topladığımız ülke puanında ise Bulgaristan'ın bile gerisinde kaldık. 20 ülke bizden daha iyi bir performans sergilerken, ilk sırada 11 bin 571 puan değeriyle İngiliz ekipleri yer aldı.Avrupa Ligi'nin ilk 4 maçında Beşiktaş ve Trabzonspor'un performansı sonrası, iki takım hocasına da eleştirilerde bulunmuştum. Ortada büyük bir tehlike var, kulüplerimiz bunun farkında değilmiş gibi davranıyor.Beşiktaş ve Trabzonspor, böylesine büyük bütçelerle katıldıkları Avrupa Ligi'ne iki maç kala havlu attı.Bu gerçeği hepsi bilse de günlük yaşadıkları için yarına bakan yok.Sayın Avcı bunun bir nebze farkına varmış olacak ki, Slovan Bratislava maçına çıkabileceği en iyi kadroyla çıktı.Abdullah Avcı'yı tebrik ederim.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 5. maçta 22 yaş ortalamalı bir 11'le Getafe karşısında mücadele etti. Kimileri bunun gençlere şans vermek olduğunu söylüyor ancak herkes biliyor ki, Ünal Karaman Galatasaray maçını daha önemli gördüğü için böyle bir 11 sahaya sürdü. Gençler değerlidir ama Karaman'ın 6-7 gence şans vereceği maçları ligde görmek isteriz. Bir de Milli Takım dünya üçüncüsü olduğu zaman Şenol Güneş'in yardımcısı Ünal Karaman'dı. Karaman, Avrupa, dünya başarılarını iyi bilir.