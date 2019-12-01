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Son dakika: , ile yollarını ayırdı

Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan maçta lider Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup olan 'da fatura Teknik Direktör 'e kesild! Son dakika haberine göre lacivert beyazlılar, Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 1.12.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 11:20
Son dakika: Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.

Lacivert beyazlılar, Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan maçta lider Sivasspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Lig'de son 3 maçını kaybeden Kasımpaşa, 12 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.

Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz.

Saygılarımızla"

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Son dakika: Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı
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