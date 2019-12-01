Son dakika: Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.

Lacivert beyazlılar, Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan maçta lider Sivasspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Lig'de son 3 maçını kaybeden Kasımpaşa, 12 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.



Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz.



Saygılarımızla"