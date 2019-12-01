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  • Erman Toroğlu Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 01.12.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 10:20
Erman Toroğlu Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 13. haftasında , sahasında 'yi ağırladı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Erman Toroğlu Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Gergin bir maç oldu. Aslında hiç gerilmeyecek bir maçtı. Ama maçı bu gerginliğe getirenler hakemle yardımcıları...

Erman Toroğlu Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İki metre önünde penaltı pozisyonu var. Gustavo rakibinin ayağına basıyor; sarı kart, penaltı... Ver penaltıyı hiç kimse bir şey diyemeyecek. Ama sen gördüğün halde cesaret edemiyorsun. Devreye VAR giriyor.

Erman Toroğlu Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sen VAR'a gidersen kafanda penaltı olduğunu biliyorsun. Kamera zoom yaptığında, yüzün 'Allah'ım yakalandım' şeklindeydi.

Erman Toroğlu Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Penaltıyı attırıyorsun bu sefer yardımcı sahneye çıkıyor. Kalecinin 1 metre öne çıktığını söylemiyor. İş yine VAR'a gidiyor.

Erman Toroğlu Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu arada oyun başlıyor. gol atıyor. Fenerbahçe'nin attığı gole 'ofsayt' diyenler var. Ama ondan önemlisi VAR zaten ihlali verdi.

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