Erman Toroğlu Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında Göztepe - Fenerbahçe maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. SABAH'ın usta kalemi Erman Toroğlu, Göztepe - Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Gergin bir maç oldu. Aslında hiç gerilmeyecek bir maçtı. Ama maçı bu gerginliğe getirenler hakemle yardımcıları... İki metre önünde penaltı pozisyonu var. Gustavo rakibinin ayağına basıyor; sarı kart, penaltı... Ver penaltıyı hiç kimse bir şey diyemeyecek. Ama sen gördüğün halde cesaret edemiyorsun. Devreye VAR giriyor. Sen VAR'a gidersen kafanda penaltı olduğunu biliyorsun. Kamera zoom yaptığında, yüzün 'Allah'ım yakalandım' şeklindeydi. Penaltıyı attırıyorsun bu sefer yardımcı sahneye çıkıyor. Kalecinin 1 metre öne çıktığını söylemiyor. İş yine VAR'a gidiyor. Bu arada oyun başlıyor. Fenerbahçe gol atıyor. Fenerbahçe'nin attığı gole 'ofsayt' diyenler var. Ama ondan önemlisi VAR zaten ihlali verdi.