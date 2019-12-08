Antalyaspor - Trabzonspor (Canlı)

Antalya Stadyumu'nda oynanan ve saat 16.30'da başlayan Antalyaspor - Trabzonspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
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Takımların kadroları şöyle:
ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Ondrej Celustka, Diego Angelo, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Fredy, Gustavo Blanco, Paul Mukairu
Yedekler: Ruud Boffin, Salih Dursun, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Chico, Serdar Özkan, Harun Alpsoy, Aatif Chahechouhe, Gelson Dala, Amilton
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, John Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Daniel Sturridge, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Majid Hosseini, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Ogenyi Onazi, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Cafer Tosun, Donis Avdijaj, Caleb Ekuban