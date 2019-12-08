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Leicester kazandı, rekor geldi! 1-4 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

'nde Milli futbolcumuz 'nün de formasını giydiği , deplasmanda 'yı 4-1'lik skorla geçti. Leicester, aldığı bu galibiyetle ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırırken, üçüncü ile olan puan farkını altıya çıkardı. Leicester City, Aston Villa karşısındaki zaferiyle takım tarihinde ilk kez üst üste 8. maçını kazanmış oldu.

Giriş Tarihi: 8.12.2019 22:41 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 22:49
Leicester kazandı, rekor geldi! Aston Villa 1-4 Leicester City | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

İngiltere Premier Ligi'nin 16. hafta müsabakasında, temsilcimiz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Aston Villa'ya konuk oldu. Çağlar'ın 90 dakika forma giydiği Leicester, rakibini 4-1'lik skorla geçti.

ASTON VILLA LEICHESTER CITY MAÇ ÖZETİ

Leicester'a galibiyeti getiren golleri 20. ve 75. dakikalarda Vardy, 41. dakikada Iheanacho ve 49. dakikada Evans kaydetti. Jamie Vardy, Premier Lig'de çıktığı son 8 maçta da ağları sarsarak önemli bir başarıya imza attı.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika süre aldı. Çağlar başarılı performansı ile yine dikkayt çekmeyi başaran isim oldu.

Alınan bu sonuçla Leicester City 38 puana yükseldi ve Liverpool'un 8 puan gerisinde, 2. sırada yer aldı. Aston Villa ise sırasıyla oynadığı 3. maçından da galibiyet çıkaramadı ve 15 puanda kaldı.

REKOR GELDİ

Leicester City, aldığı bu galibiyetle üst üste 8. maçını da kazanmış oldu. Bu, kulüp tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçti.

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Leicester kazandı, rekor geldi! Aston Villa 1-4 Leicester City | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
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