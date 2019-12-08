TFF izin vermedi

ÖZBOSTAN

eşiktaş'ta

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hayatta Beşiktaş Radyosu'na yaptığı açıklamalarda, "TFF devre arası transfer yapmamıza izin vermiyor" dedi. Oldukça karamsar bir tablo çizen Çebi,ifadesini kullandı. Çebi transfer için oyuncu da satmaları gerektiğini vurgulayarak,diyerek durumu anlattı.Çebi, eski başkan Fikret Orman'a da seslenerek,ifadesini kullandı.Çebi eski yönetimin uygulamalarını da eleştirerek, "Transfer komitesi başkanı toptan anlamayan, yabancı dili olmayan bir arkadaş. Neden o göreve getirilir? Bunun sonucunda kayıplar oldu. O günden sonra bizim bütçelerimizde 90 milyon Euro'ların üzerine çıkıldı. Son dönemde gelen ve giden oyuncuların hepsi facia oldu. Mesela Negredo" dedi.FutbolFederasyonu dün akşam saatlerinde önemli bir açıklama yaptı: "Kulüp Lisans Kurulu ile bazı kulüplerimizin görüşmeleri devam etmekte olup, finansal fair play uygulamaları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun henüz herhangi bir açıklaması ve Kulüp Lisans Kurulunun herhangi bir kararı bulunmamaktadır. Söz konusu çalışmalar tamamlandığında, sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur."Denizlispormaçıylabirlikte sakatlıktan döndüktensonra Beşiktaş'ınhücum gücüne ciddi katkılarsağlayan N'Koudou'nunyokluğu elbettehissedilecek. Kayserimaçında Caner ile birliktesol kanatta oldukça etkiliolmuştu. Kalan 4 maçtaoynayamazsa, Beşiktaş yokluğunuhisseder. Burada önemlibir nokta Caner Erkin'inyüksek formunu sürdürüpsürdüremeyeceği olacak.Kasımpaşa maçı öncesi Kevin N'Koudou şoku yaşandı. Anagold 24 Erzincanspor'a karşı oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde adalesinden sakatlananN'Koudou yaklaşık 2 hafta takımdan ayrı kalacak. Yıldız oyuncunun sakatlığı ile birlikte sol bek ve sol açık değişikliği oldu. Kayserispor maçına sol bekte çıkan Caner Erkin, bugün kanada geçecek, arkasında ise Rebocho forma giyecek.