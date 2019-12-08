TFF izin vermedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hayatta Beşiktaş Radyosu'na yaptığı açıklamalarda, "TFF devre arası transfer yapmamıza izin vermiyor" dedi. Oldukça karamsar bir tablo çizen Çebi, "Gelirlerin tamamı temlikli. Kasaya 1 kuruş para girmiyor. Zorluklar var. UEFA'ya gidemeyebiliriz. Herkes buna hazır olmalı. İki transfere ihtiyacımız var, santrfor ve orta saha. Ancak TFF'nin şu anda bize müsaade etmediğini ilk ben açıklayayım. Bu bütçe ile transfer yapamazsınız diyor"
ifadesini kullandı. Çebi transfer için oyuncu da satmaları gerektiğini vurgulayarak, "Geçen yaz transferde 16 milyon Euro'ya yakın limit aşılmış. Satış olmadan transfere izin verilmiyor. Lisans kurulu ile görüşmelerimiz sürüyor. Bunu aşmamız gerekiyor. Talisca, Cenk Tosun defterleri kapandı. Ben de çok isterim ama yok"
diyerek durumu anlattı.
BENİ FİŞLEDİLER
Çebi, eski başkan Fikret Orman'a da seslenerek, "Eski locaya beni ziyarete gelen kişiler fişlendi. Benimle görüşenler tehdit edildi. Benim Beşiktaş başkanlığım bittiğinde ben yine dernek başkanları ile oturup konuşacağım. Sayın başkan bugüne kadar hodri meydan ve pusucuyu kime dedi? Çıkıp açıklasın"
ifadesini kullandı.
GELENLER FACİA OLDU!
Çebi eski yönetimin uygulamalarını da eleştirerek, "Transfer komitesi başkanı toptan anlamayan, yabancı dili olmayan bir arkadaş. Neden o göreve getirilir? Bunun sonucunda kayıplar oldu. O günden sonra bizim bütçelerimizde 90 milyon Euro'ların üzerine çıkıldı. Son dönemde gelen ve giden oyuncuların hepsi facia oldu. Mesela Negredo" dedi.
TFF'DEN KRİTİK AÇIKLAMA: DAHA KARAR ALMADIK!
Futbol
Federasyonu dün akşam saatlerinde önemli bir açıklama yaptı: "Kulüp Lisans Kurulu ile bazı kulüplerimizin görüşmeleri devam etmekte olup, finansal fair play uygulamaları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun henüz herhangi bir açıklaması ve Kulüp Lisans Kurulunun herhangi bir kararı bulunmamaktadır. Söz konusu çalışmalar tamamlandığında, sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur."
MURAT ÖZBOSTAN DİYOR Kİ
Denizlispor
maçıyla
birlikte sakatlıktan döndükten
sonra Beşiktaş'ın
hücum gücüne ciddi katkılar
sağlayan N'Koudou'nun
yokluğu elbette
hissedilecek. Kayseri
maçında Caner ile birlikte
sol kanatta oldukça etkili
olmuştu. Kalan 4 maçta
oynayamazsa, Beşiktaş yokluğunu
hisseder. Burada önemli
bir nokta Caner Erkin'in
yüksek formunu sürdürüp
sürdüremeyeceği olacak.
KÂBUS GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta
Kasımpaşa maçı öncesi Kevin N'Koudou şoku yaşandı. Anagold 24 Erzincanspor'a karşı oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde adalesinden sakatlanan Fransız kanat oyuncusunun dün MR'ı çekildi ve sol üst arka adalesinde kas zorlanması tespit edildi.
N'Koudou yaklaşık 2 hafta takımdan ayrı kalacak. Yıldız oyuncunun sakatlığı ile birlikte sol bek ve sol açık değişikliği oldu. Kayserispor maçına sol bekte çıkan Caner Erkin, bugün kanada geçecek, arkasında ise Rebocho forma giyecek.