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'den çarpıcı şampiyonluk yorumu: Son dakika golleri...

'in 14. haftasında 90+5'te Güven Yalçın'ın attığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkaran 'ta, takımının ikinci golünü atan maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü 'dan öğrenecek çok şeyi olduğunu belirten 26 yaşındaki oyuncu Yalçın'ın attığı golle gelen galibiyet için ise, "Böyle son dakika golleri takım ruhu ve şampiyonluk için değerli." ifadelerini kullandı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 8.12.2019 23:34 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 23:34
Umut Nayir'den çarpıcı şampiyonluk yorumu: Son dakika golleri...

Umut Nayir, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Golleri attığım için kendi adıma çok mutluyum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra izleyenler belki maçın daha rahat geçeceğini düşünmüş olabilir ama Kasımpaşa oyunu sıkıştırdı. Oyun anlamında hayal kırıklığıydı. Böyle son dakika goller büyük takımlar için şampiyonluğun habercisidir derler. İnşallah sezon sonunda şampiyon olduğumuzda bu golü daha mutlu bir şekilde hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Burak Yılmaz'dan çok şey öğrendiğini aktaran Umut, "Burak Ağabey Türk futbol tarihinin en büyük üç santrforundan biri. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Böyle camialarda şans bulunca değerlendirmeniz lazım. Ben de katkı vermek için buradayım." şeklinde konuştu.

Takımdaki her oyuncunun iyi çalıştığını kaydeden Umut Nayir, "28 kişilik bir takımız. Kim ne kadar süre alırsa alsın elinden geleni vermeye çalışıyor. Ben de santrfor olarak goller bulmaya çalışıyorum. Soyunma odasında herkes mutluydu. Böyle son dakika golleri takım ruhu ve şampiyonluk için değerli. Bir seri galibiyetimiz vardı. Bunu devam ettirmek ve devreyi lider bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Umut, Beşiktaş'ın son haftalarda artan performansı hakkında ise, "Çok zor bir süreç vardı. Hoca, yönetim değişti. Uyum sağlaması biraz zor oldu. Galibiyetlerin gelmesiyle, öz güvenin artması, sistemin de oturmasıyla sonuçlar geldi. Abdullah hocamızın dediklerini daha iyi anlamaya başladık. Üstüne koyacaklarımız var ama gidişatımız doğru." yorumunu yaptı.

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Umut Nayir'den çarpıcı şampiyonluk yorumu: Son dakika golleri...
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