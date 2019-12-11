Fatih Teim: Bizden iyiler, bunu kabul edelim

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında Galatasaray deplasmanda Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 2 puanda kalan sarı kırmızılılar grubu son sırada tamamladı ve temsilcimizin Avrupa macerası sona erdi.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim kendileri için acı bir veda olduğunu söyledi.

"Acı vedalardan çok güzel hikayeler çıkmasını ümit ederim." diyen deneyimli çalıştırıcı, "Bizden iyiler, bunu kabul edelim. Baya ilerideler, siklet çok farklı bu sene. Bunu kabul edelim." şeklinde konuştu.

30-35 dakika dayanabildiklerini söyleyen Terim, "Hayatımızın en kötü performansını sergiliyoruz. Zaten Galatasaraylılar benim maç öncesi açıklamalarımdan anlıyorlardır durumu ama bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Terim sözlerini şöyle tamamladı: "3 lig ve Tuzla maçımız var. Taraftarımızın yardımıyla, hayırlısıyla geçelim sonrasına bakacağız. Bundan sonra bir takım şeyleri değiştirmezsek sıkıntı olacaktır. "