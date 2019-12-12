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  • Merih Demiral'dan Leverkusen - Juventus maçına damga vuran hareket! İlk tebrik Buffon'dan geldi

'dan Leverkusen - maçına damga vuran hareket! İlk tebrik Buffon'dan geldi

'un D Grubu'nda 'i konuk ettiği maça milli oyuncu damga vurdu. Kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Demiral, önlediği yüzde yüz gol pozisyonuyla geceye damga vuran isim olurken genç oyuncuya ilk tebrik tecrübeli file bekçisi 'dan geldi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 00:22 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 00:24
Merih Demiral'dan Leverkusen - Juventus maçına damga vuran hareket! İlk tebrik Buffon'dan geldi

D Grubu son maçında , 'i konuk etti. BayArena'da oynanan maçta, gruptan lider çıkmayı garantileyen Juventus'ta milli oyuncu ilk 11'de görev aldı. Türkiye A Milli Futbol Takımı ile gösterdiği performansla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçilen Demiral, Alman ekibi karşısında da yüzde yüz gol pozisyonunu engelledi.

Merih Demiral'dan Leverkusen - Juventus maçına damga vuran hareket! İlk tebrik Buffon'dan geldi

teknik direktörü Maurizio Sarri karşılaşmaya Buffon, , Rugani, Sciglio, Danilo, Pjanic, Rabiot, Cuadrado, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain ilk 11'iyle başladı.

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Merih Demiral'dan Leverkusen - Juventus maçına damga vuran hareket! İlk tebrik Buffon'dan geldi

Bu sezon ikinci maçında görev alan ve kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi deneyimini yaşayan maça damga vuran hareketin altına imzasını attı.

Merih Demiral'dan Leverkusen - Juventus maçına damga vuran hareket! İlk tebrik Buffon'dan geldi

İtalyan ekibinin hücuma çıkarken kaybettiği top sonrası tehlikeli gelen 'de Alman forvet Kai Havertz, ile karşı karşıya kaldı.

Merih Demiral'dan Leverkusen - Juventus maçına damga vuran hareket! İlk tebrik Buffon'dan geldi

Bu noktada devreye giren Demiral, kayarak yaptığı müdahale ile olası bir gole engel oldu.

Merih Demiral'dan Leverkusen - Juventus maçına damga vuran hareket! İlk tebrik Buffon'dan geldi

Merih'in bu müdahalesi sonrası kendisini ilk tebrik eden isim tecrübeli file bekçisi oldu.

Merih Demiral'dan Leverkusen - Juventus maçına damga vuran hareket! İlk tebrik Buffon'dan geldi

İşte o an...

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