Merih Demiral'dan Leverkusen - Juventus maçına damga vuran hareket! İlk tebrik Buffon'dan geldi

Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bayer Leverkusen'i konuk ettiği maça milli oyuncu Merih Demiral damga vurdu. Kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Demiral, önlediği yüzde yüz gol pozisyonuyla geceye damga vuran isim olurken genç oyuncuya ilk tebrik tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon'dan geldi. İşte o anlar... UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Juventus, Bayer Leverkusen'i konuk etti. BayArena'da oynanan maçta, gruptan lider çıkmayı garantileyen Juventus'ta milli oyuncu Merih Demiral ilk 11'de görev aldı. Türkiye A Milli Futbol Takımı ile gösterdiği performansla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçilen Demiral, Alman ekibi karşısında da yüzde yüz gol pozisyonunu engelledi. Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri karşılaşmaya Buffon, Merih Demiral, Rugani, Sciglio, Danilo, Pjanic, Rabiot, Cuadrado, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain ilk 11'iyle başladı. Bu sezon ikinci maçında görev alan ve kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi deneyimini yaşayan Merih Demiral maça damga vuran hareketin altına imzasını attı. İtalyan ekibinin hücuma çıkarken kaybettiği top sonrası tehlikeli gelen Bayer Leverkusen'de Alman forvet Kai Havertz, Gianluigi Buffon ile karşı karşıya kaldı. Bu noktada devreye giren Demiral, kayarak yaptığı müdahale ile olası bir gole engel oldu. Merih'in bu müdahalesi sonrası kendisini ilk tebrik eden isim tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon oldu. İşte o an...