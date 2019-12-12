Merih Demiral'dan Leverkusen - Juventus maçına damga vuran hareket! İlk tebrik Buffon'dan geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Juventus, Bayer Leverkusen'i konuk etti. BayArena'da oynanan maçta, gruptan lider çıkmayı garantileyen Juventus'ta milli oyuncu Merih Demiral ilk 11'de görev aldı. Türkiye A Milli Futbol Takımı ile gösterdiği performansla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçilen Demiral, Alman ekibi karşısında da yüzde yüz gol pozisyonunu engelledi.