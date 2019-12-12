Başakşehir 90'da attı, UEFA Avrupa Ligi'nde adını bir üst tura yazdırdı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Başakşehir, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 90. dakikada Enzo Crivelli'nin attığı golle 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde adını bir üst tura yazdırdı. Bundesliga lideri Borussia Mönchengladbach bu sonuçla 8 puanda kalırken puanını 10'a yükselten temsilcimiz Roma'nın önünde grubunu lider olarak tamamladı.

Borussia Mönchengladbach 1-2 Başakşehir | Maçın istatistikleri için tıklayın

33' Marcus Thuram

44' İrfan Can Kahveci

90' Enzo Crivelli

İlk yarı

24. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Herrmann'ın sağ kanattan altı pas içine gönderdiği topu, Ponck uzaklaştırmak istedi, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak Epureanu'ya çarptı ve az farkla yandan auta gitti.

31. dakikada Borussia Mönchengladbach etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Herrmann, penaltı noktası önünde bekleyen Wendt'e pasını attı. Wendt'in gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

33 dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Lainer'in altıpas önüne yerden verdiği pasta, boş pozisyondaki Thuram meşin yuvarlağı rahat bir şekilde filelere gönderdi: 1-0.

44. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Clichy'nin pasıyla rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti, kaleci Sommer'den de seken top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Edin Visca, açısını düzeltip ceza sahası önünden şutunu attı, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

60. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Medipol Başakşehir ceza sahasına atılan ara pası kontrol eden Herrmann, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun altıpas önünde sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Mert meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

70. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne çok yaklaştı. Rakibin hatalı pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Elia, altıpas önüdeki Crivelli'ye pasını attı. Fransız oyuncunun dönerek çektiği şutta, kaleci Sommer'in ayağından dönen meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

75. dakikada Borussia Mönchengladbach'ta Thuram sol kanatta topla buluştu. Rakibinden kurtulan Thuram, açısını düzeltip sert vurdu. Kaleci Mert'in elinden seken top kornere gitti.

77. Medipol Başakşehir çok etkili geldi. Clichy'nin sol kanattan ön direğe yaptığı ortada, Crivelli kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

85. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında kullanılan korner sonrasında ceza sahasına açılan topu, Ponck kafa ile ceza sahasına bir kez daha gönderdi. Arkasındaki rakibine rağmen meşin yuvarlağı kontrol eden Demba Ba'nın dönerek çektiği şutta top az farkla üstten dışarıya gitti.

90+1. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada altıpas önünde topu önünde buluna Crivelli'nin şutunda top filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Borussia Park

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt, Zakaria, Kramer (Dk. 90+4 Bensebaini), Herrmann, Neuhaus (Dk. 78 Stindl), Thuram, Embolo (Dk. 78 Plea)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 88 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci (Dk. 90+3 Azubuike), Visca, Aleksic (Dk. 67 Demba Ba), Elia, Crivelli

Goller: Dk. 33 Thuram (Borussia Mönchengladbach), Dk. 44 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+1 Crivelli (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 64 Mehmet Topal, Dk. 71 Elia (Medipol Başakşehir