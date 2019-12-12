Haftalar önce söylemişti: İrfan Can Kahveci golünü attı, asker selamı verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Alman temsilcisi ile grup aşamasındaki kader maçına çıkan Başakşehir'de İrfan Can Kahveci müsabakanın 44. dakikasında beraberlik golünü kaydettikten sonra sevincini asker selamı ile yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda oynayan Medipol Başakşehir, müsabakanın 44. dakikasında İrfan Can'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Takımının ilk golünü kaydeden İrfan Can, ceza sahası dışından attığı golün ardından sevincini yeniden asker selamı ile yaşadı.

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"Sevinçten uyuyamayacağım"

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan İrfan Can, Bundesliga liderini yendiklerine vurgu yaptı. "Allah'a şükürler olsun kazandık. Soyunma odasında sevinçten sesimiz kısıldı. İnşallah bir sonraki turu da geçeriz. Türk taraftarlar, bize, Milli Takım'a her yerde destek verdi. Onların desteği bize ve bana güç veriyor. Hep yanımızda olsunlar." diyen Kahveci sözlerini şöyle tamamladı: "Bundesliga liderini yendik. Onlar 3 maçta gol atarak puanları alıyordu, bu kez biz onları üzdük. Bu gece bana uyku yok. Zaten maçlardan sonra uyuyamam ama bu gece sevinçten uyuyamayacağım."

A Milli Takım oyuncularının Avrupa Şampiyonaları elemelerinde attıkları gollerden sonra verdikleri asker selamına UEFA tarafından soruşturma başlatılmış fakat ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.

Grubun 3. maçında Wolfsberger karşısında attığı golle galibiyeti getiren İrfan Cam Kahveci, mücadele sonrası konuyla ilgili olarak "Bu konu çok konuşuldu ve beni daha çok hırslandırdı. Hep gol attığımda bunu yapmak istiyorum. Mehmetçik selamı neden bu kadar zorlarına gitti? Bu bizim kendimize has selamımız. İnşallah daha çok gol atar daha çok selam veririm" ifadelerini kullanmıştı.

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