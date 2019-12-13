İşte TFF'nin limit artırım kararına ilişkin tüm detaylar: Kulüplerin tepkileri, Trabzonspor'un itiraz dilekçesi ve çarpıcı iddialar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri" bölümünde yapılan değişiklik yapılarak, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesi ortalığı karıştırdı. Sezon başında açıklanan limit aşım oranına göre hazırlıklarını yapan, transfer çalışmalarını planlayan kulüpler bu durumda haksızlığa uğradıklarını söylerken, bütçesini talimata göre uyarlayamayan kulüpler ise verilen bu taviz ile iflasa doğru sürükleniyor yorumları yapıldı.