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İşte 'nin limit artırım kararına ilişkin tüm detaylar: Kulüplerin tepkileri, 'un itiraz dilekçesi ve çarpıcı iddialar

Türkiye Futbol Federasyonu (), 9 Aralık 209 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri" başlıklı bölümünde yaptığı değişiklik ile Takım Harcama Limitleri'nde kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine karar verdi. Bu karara karşı en büyük tepki 'dan gelirken ve 'ın da dahil olduğu birkaç takım başkan düzeyinde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Süreçle ilgili olarak 'nin resmi sitesinden bir açıklama yayımlanmazken TFF tarafından alınan karar ve devamında yaşanan süreci derledik.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 21:16 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 21:17
İşte TFF'nin limit artırım kararına ilişkin tüm detaylar: Kulüplerin tepkileri, Trabzonspor'un itiraz dilekçesi ve çarpıcı iddialar

Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri" bölümünde yapılan değişiklik yapılarak, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesi ortalığı karıştırdı. Sezon başında açıklanan limit aşım oranına göre hazırlıklarını yapan, transfer çalışmalarını planlayan kulüpler bu durumda haksızlığa uğradıklarını söylerken, bütçesini talimata göre uyarlayamayan kulüpler ise verilen bu taviz ile iflasa doğru sürükleniyor yorumları yapıldı.

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İşte TFF'nin limit artırım kararına ilişkin tüm detaylar: Kulüplerin tepkileri, Trabzonspor'un itiraz dilekçesi ve çarpıcı iddialar
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