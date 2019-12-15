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'den son dakika haberi! maçı sonrası...

maçı sonrası son dakika haberleri peş peşe geldi. Avrupa'dam elenen, kupada tur şansını zora sokan Galatasaray Süper Lig puan durumu nedeniyle ligde de havlu atma noktasına geldi! Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği, üstelik 10 kişi kalmış sonuncu Ankaragücü'nü bile yenemedi. Karşılaşma sonrası 'in açıklamaları geceye damga vurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Terim, maçtan sonra önemli itiraflarda bulunurken "Oyunun hakimisiniz, iki golle öne geçiyorsunuz ama 10 kişiye karşı 2-2 olduğuna göre yapacak bir şey yok. Başta ben olmak üzere hatalıyız." dedi. İşte Galatasaray Ankaragücü maçında yaşananlar ve yapılan son dakika açıklamaları.

Giriş Tarihi: 15.12.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 08:50
Fatih Terim'den son dakika haberi! Galatasaray Ankaragücü maçı sonrası...

Transfer tahtası kapalı olan ve kısıtlı kadroyla mücadele eden , Feghouli- Babel-Falcao üçlüsüne önlem olarak beşli savunmayla maça başladı. Stoperler Kulusic ve Pazdan 0-0 giden bölümde hata yapmadı, takımı 2-0 geri düşünce de hücum oyuncusu İlhan tabelayı eşitledi.

Hücumda organize olamayan ve Falcao'yu ceza sahası içinde sadece 2 kez topla buluşturan 'ın işi duran topa kalmıştı. 8 numaradaki performansı kadar duran toplarda da fark yaratan Ömer Bayram'ın muz ortasını Feghouli sırt-kafa karışık tamamladı. Nzonzi'de hiç görmediğimiz ceza sahası içine doğru koşuyu yapan Taylan'ı Kulusic düşürdü, Younes Belhanda penaltıda yine hata yapmadı.

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Fatih Terim'den son dakika haberi! Galatasaray Ankaragücü maçı sonrası...
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