Fatih Terim'den son dakika haberi! Galatasaray Ankaragücü maçı sonrası...

Transfer tahtası kapalı olan ve kısıtlı kadroyla mücadele eden Ankaragücü, Feghouli- Babel-Falcao üçlüsüne önlem olarak beşli savunmayla maça başladı. Stoperler Kulusic ve Pazdan 0-0 giden bölümde hata yapmadı, takımı 2-0 geri düşünce de hücum oyuncusu İlhan tabelayı eşitledi.

Hücumda organize olamayan ve Falcao'yu ceza sahası içinde sadece 2 kez topla buluşturan Galatasaray'ın işi duran topa kalmıştı. 8 numaradaki performansı kadar duran toplarda da fark yaratan Ömer Bayram'ın muz ortasını Feghouli sırt-kafa karışık tamamladı. Nzonzi'de hiç görmediğimiz ceza sahası içine doğru koşuyu yapan Taylan'ı Kulusic düşürdü, Younes Belhanda penaltıda yine hata yapmadı.