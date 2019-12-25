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toplantısı sonrası Başkan Sepil'den flaş açıklama

’nin aylık olağan toplantısı Maslak’ta bulunan Kulüpler Birliği Binası’nda yapıldı. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı , görüşülen konuları ve alınan kararları açıkladı. Başkan Sepil yaptığı açıklamada, VAR kayıtlarının açıklanması ve 'daki - - görüşmesini değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 15:57
Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Başkan Sepil'den flaş açıklama

'nin aylık olağan toplantısı Maslak'ta bulunan Kulüpler Birliği Binası'nda yapıldı. Süper Lig maçlarının korsan yayınları, TFF tarafından yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarılan ve sonrasında tekrar yüzde 30'a indirilen limit aşımı konularının ele alındığı toplantı sonrasında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Başkan Sepil, Beşiktaş'ın VAR kayıtlarının açıklanmasını istemesi, 'daki - - görüşmesini değerlendirdi. İşte Mehmet Sepil'in açıklamaları:

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Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Başkan Sepil'den flaş açıklama
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