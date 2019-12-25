Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Başkan Sepil'den flaş açıklama

Kulüpler Birliği'nin aylık olağan toplantısı Maslak'ta bulunan Kulüpler Birliği Binası'nda yapıldı. Süper Lig maçlarının korsan yayınları, TFF tarafından yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarılan ve sonrasında tekrar yüzde 30'a indirilen limit aşımı konularının ele alındığı toplantı sonrasında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Başkan Sepil, Beşiktaş'ın VAR kayıtlarının açıklanmasını istemesi, Zorlu Center'daki Nihat Özdemir - Ali Koç - Zekeriya Alp görüşmesini değerlendirdi. İşte Mehmet Sepil'in açıklamaları: