Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Başkan Sepil'den açıklama

Kulüpler Birliği’nin aylık olağan toplantısı Maslak’ta bulunan Kulüpler Birliği Binası’nda yapıldı. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, görüşülen konuları ve alınan kararları açıkladı. Başkan Sepil yaptığı açıklamada, VAR kayıtlarının açıklanması ve Zorlu Center'daki Nihat Özdemir - Ali Koç - Zekeriya Alp görüşmesini değerlendirdi.