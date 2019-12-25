Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Başkan Sepil'den açıklama
Kulüpler Birliği’nin aylık olağan toplantısı Maslak’ta bulunan Kulüpler Birliği Binası’nda yapıldı. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, görüşülen konuları ve alınan kararları açıkladı. Başkan Sepil yaptığı açıklamada, VAR kayıtlarının açıklanması ve Zorlu Center'daki Nihat Özdemir - Ali Koç - Zekeriya Alp görüşmesini değerlendirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:12
Serdar Sarıdağ: "Gaziantep FK, Beşiktaş'tan Güven Yalçın'ı istiyor" 25.12.2019 | 16:17
10:12
Turgay Demir: "Mensah, Beşiktaş'a gelirse faydalı olur" 25.12.2019 | 16:16
10:03
Turgay Demir: "Fenerbahçe, Onyekuru'yu alamaz" 25.12.2019 | 16:15
10:11
Arda Turan'dan flaş hamle 25.12.2019 | 16:14
08:35
Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Başkan Sepil'den açıklama 25.12.2019 | 15:52
00:59
Amatör maçta tribün karıştı 23.12.2019 | 18:05
03:44
Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş: Cüneyt Çakır karşılaşmayı nasıl yönetti? 23.12.2019 | 14:50
17:03
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi 23.12.2019 | 14:28
03:23
Erman Toroğlu'dan flaş Emre Belözoğlu yorumu 22.12.2019 | 18:49
02:39
Erman Toroğlu: Fatih Terim Galatasaray'la dalga geçiyor 21.12.2019 | 22:50
09:46
02:13
Galatasaray'da flaş transfer: Arda Turan, Galatasaray'a geliyor! 20.12.2019 | 11:00
03:12
Trabzonspor 4 - 1 Altay MAÇ ÖZETİ (Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş Maçı) 20.12.2019 | 00:16
00:27
Trabzonspor 4 - 1 Altay... Gol: Paixao 19.12.2019 | 22:39
00:31
Trabzonspor 4 - 0 Altay... Gol: Ivanildo Fernandes 19.12.2019 | 22:39
00:16
Trabzonspor 3 - 0 Altay... Gol: Sturridge 19.12.2019 | 22:39
00:17
Trabzonspor 2 - 0 Altay... Gol: Ekuban 19.12.2019 | 22:39
00:26
Trabzonspor 1 - 0 Altay... Gol: Sturridge 19.12.2019 | 22:39
11:36