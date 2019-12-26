Trent Alexander-Arnold şov yaptı; Liverpool, Leicester City'yi farklı geçti

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında deplasmanda Leicester City'yi Roberto Firmino (2), James Milner (p) ve Trent Alexander-Arnold'un attığı gollerle 4-0 mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 13'e çıkardı.

Kırmızılar bu sonuçla puanını 52'ye yükseltirken Leicester City 39 puanda kaldı.

Müsabaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı ve penaltıya sebebiyet veren isim oldu.

Liverpool'un 21 yaşındaki sağ beki Trent Alexander-Arnold 1 gol ve 2 asistle geceye damga vuran isim oldu.

Üst üste 9. galibiyetini alan Liverpool ligde 18. maçında 46 gol atarken ilk 17 maçında kalesinde sadece 14 gole izin veren Leicester City bu sezon kalesinde en yüksek gol rakamını gördü.

ARTETA GALİBİYETLE BAŞLAYAMADI! - BOURNEMOUTH 1 - 1 ARSENAL (MAÇ SONUCU)