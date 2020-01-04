Fatih Terim istedi, yönetim harekete geçti! Galatasaray'da ilk hedef Jeison Murillo

Galatasaray, Luyindama'nın yerine 10'a yakın savunmacı ile temasta. Sampdoria'lı Murillo listenin ilk sırasında. Kolombiyalı oyuncu için kiralama formülü devrede.

Sarı kırmızılılar, Christian Luyindama'nın sakatlığıyla şok yaşamıştı. Başarılı stoper, Kongo Milli Takımı'nın Gambiya ile oynadığı mücadelede sakatlanarak sezonu kapamıştı. Cimbom, şampiyonluk yarışında bu eksiğini kapatmak için mutlaka bir stoper transfer gerçekleştirecek. Fatih Terim, yönetime uzun bir liste verdi. İlk sırada ise Jeison Murillo'nun ismi yazıyor. Sampdoria'lı oyuncu için İmparator "İhtiyacımız olan hız, teknik ve tecrübeye sahip. Mutlaka kadromuza katmalıyız. Bize büyük fayda sağlar" ifadelerini kullandı.

TEMASLAR BAŞLIYOR

Galatasaray, Jeison Murillo'yu renklerine bağlamak için Sampdoria ile masaya oturacak. Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar her yabancı transfer görüşmesinde olduğu gibi yine başrolde olacak. Kısa süre içerisinde İtalya'ya uçacak olan Hanedar, burada Çizme ekibinin temsilcileriyle bir araya gelecek. Sampdoria'nın Valencia'dan 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı 27 yaşındaki oyuncu için tüm şartlar zorlanacak. Galatasaray 1 milyon euro'ya kiralamayı hedefliyor.

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