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, için resmi transfer teklifini yaptı

Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferleriyle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulunan 'da, yönetim ekibi 'da forma giyen Kenyalı ön libero için de kulübüne resmi teklifte bulundu. , transferlerle ilgili olarak meslektaşı ve yakın arkadaşı 'dan kolaylık istedi.

Fotomaç Futbol
Giriş Tarihi: 5.1.2020 01:04 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 02:19
Galatasaray, Victor Wanyama için resmi transfer teklifini yaptı

Fatih Terim kaybedilen puanların ardından devre arasına işaret ederken söylediği gibi de oldu. Cimbom ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Monaco'dan eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu, RB Leipzig'ten de Marcelo Saracchi'yi kiralayan sarı-kırmızılı ekibin yeni hedefi Victor Wanyama...

Roma'dan kiralanan Steven Nzonzi'den memnun kalmayan ve gönderen Galatasaray, Kenyalı ön liberoyu almak için Tottenham ile temasa geçti. İngilizlere, Şükrü Hanedar imzalı yazılı bir teklif sunduğu ortaya çıkan Galatasaray, Wanyama'yı 1.5 yıllığına kiralamak istediğini bildirdi.

Galatasaray İdari Menajeri Hanedar, 28 yaşındaki futbolunun, bu sezonki maaşının 1 milyon 690 bin ve gelecek sezonki maaşının da 3 milyon 380 bin pound'luk kısmını karşılamaya hazır olduklarını ifade etti. Cimbom'un resmi teklifini İndependent gazetesi paylaşırken alınan bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim'in de Tottenham menajeri ve yakın arkadaşı Jose Mourinho ile görüşerek transferde kolaylık yapılmasını talep etti.

Terim'e öncelik sözü veren Portekizli hocanın bu sezon ligde 2 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki Wanyama'yı bırakmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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Galatasaray, Victor Wanyama için resmi transfer teklifini yaptı
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