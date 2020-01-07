Son dakika: Arda Turan'ın yeni takımını dünyaca ünlü gazeteci açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Arda Turan'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmak için izin istediği belirtilerek, şöyle denildi: "Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken, tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımı'mızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ı 2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiralamıştı.

ARDA TURAN: FUTBOL OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİM

Başakşehir'le olan sözleşmesi feshedilen Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbol oynamaya devam edeceğini iletmişti. Yaptığı açıklamada "Futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Yaşadığımız tüm güzellikler, mutluluklar, anılarımın en özel yerinde olacak. Hayatım boyunca hep çok çalıştım, hep çok mücadele ettim. Yine öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim." ifadelerini kullanan Arda Turan'ın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmuştu.

DÜNYACA ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI

Arda Turan'ın yeni durağını dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira açıkladı. Schira, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Arda Turan'ın Barcelona'ya geri döneceğini haziran ayında ise Galatasaray'a transfer olacağını duyurdu.