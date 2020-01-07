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Fenerbahçe stoperini Almanya'da buldu: Simon Falette

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Eintrach Frankfurt ile masaya oturan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Gineli stoper Simon Falette’yi satın alma opsiyonu ile kiralamak için Alman ekibiyle büyük oranda anlaşma sağladı.

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 7.1.2020
Fenerbahçe stoperini Almanya'da buldu: Simon Falette

Teknik direktör Yanal da onay verirse transfer gerçekleşecek

Fenerbahçe'de stoper transferinde ibre Juan Jesus'tan Simon Falette'ye döndü. Gineli stoper için Eintracht Frankfurt ile masaya oturan sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin transfer planlarını değiştiren etken ise Roma'nın Jesus için hâlâ geri dönüş yapmaması oldu. Bunun yanında Falette'nin maliyetinin Jesus'a göre daha uygun olması da sarı-lacivertlilerin tercihini kolaylaştırdı.

YARIM SEZON MALİYETİ 300 BİN EURO

2017'DE Fransa'nın Metz takımından 2.7 milyon Euro'ya Alman ekibine geçen ve sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Gineli stoperin Fenerbahçe'ye yarım sezonluk maliyetinin 250-300 bin Euro olacağı ifade edildi. Ancak Falette'nin bu sezon ligde sadece tek bir maçta forma giymesi teknik heyetin bu transfere soğuk bakmasına neden oldu. Eğer teknik direktör Ersun Yanal da onaylarsa Gineli stoperin transferi gerçekleşecek.

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Fenerbahçe stoperini Almanya'da buldu: Simon Falette
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