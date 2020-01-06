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  • Fenerbahçe ilk transferini bitirmek üzere! İşte o isim...

ilk transferini bitirmek üzere! İşte o isim...

Ara transfer dönemi çalışmalarına hız veren Fenerbahçe transferde ilk bombasını patlattı. Sarı-lacivertlilerde gidecek ve gelecek isimler üzerinde yoğun mesai harcanırken, özellikle Ersun Yanal'ın kadrosuna görmek istediği yıldız oyuncuda artık imza an meselesi. Futbolcunun kulübü ikna oldu, yıldız isim Gustavo'dan Fenerbahçe için bilgi aldı. Sarı-lacivertliler yakın zamanda transferi duyurup yeni sezona bomba gibi girmeyi planlıyor. İşte Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen yıldız isim ve transferde yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 02:05 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 08:11
Fenerbahçe ilk transferini bitirmek üzere! İşte o isim...

Fenerbahçe, 'de ilk yarının sonra ermesiyle birlikte çalışmalarına hız vermişti. Listedeki isimler üzerine yoğunlaşan sarı-lacivertliler ilk imzayı attırıyor.

Fenerbahçe ilk transferini bitirmek üzere! İşte o isim...


Sol bek mevkisinde uzun süredir beklentileri karşılayamayan, sarı-lacivertli kurmaylar taraftarın heyecanla beklediği yıldız sol bek ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe ilk transferini bitirmek üzere! İşte o isim...

Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de yönetim operasyonuna erken start vermişti.

Fenerbahçe ilk transferini bitirmek üzere! İşte o isim...

takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, bir süredir listedeki yıldızlarla görüşmeler devam ediyordu.

Fenerbahçe ilk transferini bitirmek üzere! İşte o isim...

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokurken, takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlere yoğunlaşmıştı.

Fenerbahçe ilk transferini bitirmek üzere! İşte o isim...

Nokta atışı takviyelerle sezonun ikinci yarısına başlayıp şampiyon olacak kadroyu kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe'de yönetim transferde büyük oynamaya karar verdi.

Fenerbahçe ilk transferini bitirmek üzere! İşte o isim...

Fenerbahçe'de , yönetimden ilk etapta öncelikli olarak stoper ve sol bek takviyesi istemişti.

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