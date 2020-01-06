Haberler

Galeri

Fenerbahçe ilk transferini bitirmek üzere! İşte o isim...

Fenerbahçe ilk transferini bitirmek üzere! İşte o isim...

Ara transfer dönemi çalışmalarına hız veren Fenerbahçe transferde ilk bombasını patlattı. Sarı-lacivertlilerde gidecek ve gelecek isimler üzerinde yoğun mesai harcanırken, özellikle Ersun Yanal'ın kadrosuna görmek istediği yıldız oyuncuda artık imza an meselesi. Futbolcunun kulübü ikna oldu, yıldız isim Gustavo'dan Fenerbahçe için bilgi aldı. Sarı-lacivertliler yakın zamanda transferi duyurup yeni sezona bomba gibi girmeyi planlıyor. İşte Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen yıldız isim ve transferde yaşanan son gelişmeler...