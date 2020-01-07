Galatasaray'da Jean Michael Seri şoku! İsyan bayrağını açtı

Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamadı. Nzonzi ile birlikte ismi gönderilecekler arasında geçen Seri'nin son Antalyaspor maçında sergilediği performanstan memnun kalan Fatih Terim, Fildişili orta sahayı takımda tutma kararı aldı. Ancak Seri'den Galatasaray'ı şok eden bir çıkış geldi. Lyon ile Napoli'den resmi teklifler alan 28 yaşındaki yıldız oyuncu, ayrılmak istediğini sarı-kırmızılı kulübe bildirdi.

İşte SABAH Spor farkıyla perde arkasında yaşananlar:

"Türkiye'deki futbola uyum sağlayamadım" diyen Seri, Nzonzi ile birlikte gönderileceğini düşündüğü için yedek kaldığı dönemde menajeri Franklin Mala'dan kendisine takım bulmasını istedi. İtalya'dan Napoli ve Fransa'dan Lyon, Seri'nin şartlarını kabul ederken, oyuncunun bonservisine sahip Fulham da bu iki kulüpten gelen zorunlu satın alma opsiyonlu teklifleri kabul etti. Ancak Galatasaray Seri'yi göndermekten vazgeçtiği için görüşmeler tıkandı.

ASLAN 1.5 MİLYON EURO KAZANABİLİR!

Hem Lyon hem de Napoli, Galatasaray'a Jean Mchael Seri için Fulham'a verdiği 1.5 milyon Euro kiralama bedelini ödemeye hazır. Fildişili oyuncu da uzun süreli sözleşme ve Şampiyonlar Ligi faktörüyle Lyon ya da Napoli'den gelen teklifi değerlendirip ikinci yarıya başlamadan ayrılmak istiyor.

RYAN BABEL KAFALARI KARIŞTIRDI

Onyekuru transferi sonrasında topun ağzındaki isim Ryan Babel'den dün dikkat çekici bir hareket geldi. Hollandalı oyuncu, performansı ile yeterli bulunmazken dün Instagram profilindeki 'Galatasaray' yazısını kaldırınca sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Ancak Babel, gelen tepkiler sonrası Instagram'a G.Saray formalı fotoğrafını koydu.

ONYEKURU: TEKRAR UÇACAĞIM

Rusya'dan ve Fenerbahçe'den cazip teklifler alan Onyekuru, daha düşük para veren G.Saray'ı tercih etti. Nijeryalı oyuncu tercihinin sebebini şöyle açıkladı: ''Genç bir oyuncuyum, gelişmeliyim ve önceliğim düzenli forma giyebilmek. Parayı değil sportif başarıyı düşündüm. Galatasaray'da tekrar uçuşa geçeceğim.''

EL TİGRE DURMUYOR

Önceki gün idmanda ağrı hisseden ve akşam çalışmasını yarıda bırakan Radamel Falcao dün idmanın en çalışkan isimlerindendi. El Tigre (Kaplan) lakaplı golcünün tedbir amaçlı dinlendirildiği ve bir sorunu olmadığı öğrenildi.

ALKIŞLAR LİNNES'E

A Takım'dan 4 ay uzak kalan Martin Linnes profesyonellik dersi verdi. Devre arası çalışmalarında dayanıklılık testinde takım arkadaşlarını geride bırakan Linnes ayrıca yapılan ölçümlerde en az yağ oranına sahip futbolcu oldu.