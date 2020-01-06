Mourinho'dan onay çıktı! İşte Fatih Terim'in son bombası...

Ara transfer döneminin başlamasıyla Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ligin ilk yarısını lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde kapatan Galatasaray, nokta transferlerle sezona bomba gibi başlamanın hesaplarını yapıyor. Bu nedenle çalışmalarına hız veren Cimbom'da bomba bir isim gündeme geldi. Fatih Terim'in bizzat transfer görüşmelerini yürüttüğü isim için Mourinho'dan da onay çıktı. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri ve detaylar...