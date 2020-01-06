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Mourinho'dan onay çıktı! İşte 'in son bombası...

Ara transfer döneminin başlamasıyla Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ligin ilk yarısını lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde kapatan Galatasaray, nokta transferlerle sezona bomba gibi başlamanın hesaplarını yapıyor. Bu nedenle çalışmalarına hız veren Cimbom'da bomba bir isim gündeme geldi. Fatih Terim'in bizzat transfer görüşmelerini yürüttüğü isim için Mourinho'dan da onay çıktı. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri ve detaylar...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 01:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 08:11
Mourinho'dan onay çıktı! İşte Fatih Terim'in son bombası...

'da gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenileni veremedi.

Mourinho'dan onay çıktı! İşte Fatih Terim'in son bombası...

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, 'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

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Mourinho'dan onay çıktı! İşte Fatih Terim'in son bombası...

'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan 'da teknik direktör ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

Mourinho'dan onay çıktı! İşte Fatih Terim'in son bombası...

Teknik direktör 'in raporu doğrultusunda listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

Mourinho'dan onay çıktı! İşte Fatih Terim'in son bombası...

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen , iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

Mourinho'dan onay çıktı! İşte Fatih Terim'in son bombası...

Devre arasında takımı yenilemek isteyen 'la ile ilgili iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Mourinho'dan onay çıktı! İşte Fatih Terim'in son bombası...

İlk yarıda beklentilerin altında kalan ve kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor.

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