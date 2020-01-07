Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Brighton'dan kiraladığı Rumen golcü Florin Andone'nin sezonun ikinci devresinde takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenirken oyuncudan açıklama geldi.

Rumen basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın yıldızı Andone'nin yeniden ameliyat olacağı ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği iddia edilmişti.

"İKİ HAFTAYA İSTANBUL'DAYIM"

Bu iddiaya cevap veren Andone sahalara döneceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Andone, "Her şey iyiye gidiyor. 2 hafta içerisinde İstanbul'da olacağım ve oynamaya hazırım" ifadelerine yer verdi.

26 yaşındaki Andone Galatasaray formasıyla 9 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

9 Kasım'daki Gaziantep FK maçında sakatlanan Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında hasar tespit edilmişti. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, oyuncusu Andone'nin kiralık sözleşmesinin feshedileceği iddia edilmişti.