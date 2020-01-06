Galatasaray’dan İtalya seferi! Yıldız isimle masaya oturuyor

Süper Lig'in ilk yarısında yaşadığı hayal kırıklığının ardından ikinci yarıya daha iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını Antalyaspor galibiyetiyle kapatan sarı kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen Galatasaray, Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Bir transferi daha bitirmek isteyen sarı kırmızılı kulüpte, idari menajer Şükrü Hanedar'ın bu hafta içinde Milano'ya giderek temaslarda bulunması bekleniyor... Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncunun transferini bitirmek için bütün şartlarını zorlayacak. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri