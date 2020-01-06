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’dan İtalya seferi! Yıldız isimle masaya oturuyor

Süper Lig'in ilk yarısında yaşadığı hayal kırıklığının ardından ikinci yarıya daha iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını Antalyaspor galibiyetiyle kapatan sarı kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen Galatasaray, Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Bir transferi daha bitirmek isteyen sarı kırmızılı kulüpte, idari menajer Şükrü Hanedar'ın bu hafta içinde Milano'ya giderek temaslarda bulunması bekleniyor... Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncunun transferini bitirmek için bütün şartlarını zorlayacak. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 06.01.2020 22:00 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 22:04
Galatasaray’dan İtalya seferi! Yıldız isimle masaya oturuyor

'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde beklenileni veremedi.

Galatasaray’dan İtalya seferi! Yıldız isimle masaya oturuyor

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

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Galatasaray’dan İtalya seferi! Yıldız isimle masaya oturuyor

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan 'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

Galatasaray’dan İtalya seferi! Yıldız isimle masaya oturuyor

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

Galatasaray’dan İtalya seferi! Yıldız isimle masaya oturuyor

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

Galatasaray’dan İtalya seferi! Yıldız isimle masaya oturuyor

Devre arasında takımı yenilemek isteyen 'la ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Galatasaray’dan İtalya seferi! Yıldız isimle masaya oturuyor

İlk yarıda beklentilerin altında kalan ve kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor.


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