Manchester City, Manchester United'ı rahat yendi, turu yarıladı

Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester United'a konuk oldu. TSİ 23.00'te başlayan ve Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrılarak tur yolunda büyük avantaj yakaladı.
Pep Guardiola'nın öğrencilerine galibiyeti getiren goller 17'de Bernardo Silva, 33'te Riyad Mahrez ve 39. dakikada Andreas Pereira'dan (k.k.) geldi.
Manchester United'ın tek golünü ise 70. dakikada Marcus Rashford attı.
Rövanş karşılaşması 29 Ocak Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak.