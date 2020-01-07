Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş Alan Carvalho hamlesi! | Fenerbahçe Alan Carvalho

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, sol bek, stoper ve golcü transferi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu ancak transferi sonlandıramadığı alan Carvalho bulunuyor.





MURİÇ'İN YÜKÜNÜ AZALTIR!

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan Vedat Muriç, takımda tek forvet konumunda bulunuyor. Teknik direktör Ersun Yanal, yine sezon başında transfer edilen Mevlüt Erdinç'i yeterli bulmuyor. Muriç'in oyunda olmadığı dakikalarda yaşanan sıkıntılara dikkat çeken tecrübeli teknik adam, yönetimden bir golcü transferi istemişti. Alan Carvalho'nun bu doğrultuda aranan kan olduğunu düşünen yönetim, transferde harekete geçti.