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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den flaş hamlesi! | Fenerbahçe Alan Carvalho

Geçtiğimiz sezon uzun süre 'ın gündeminde yer alan ve sarı-kırmızılıların asbaşkanı Abdurrahim Albayrak'ın transferi bitirmek için bizzat 'e gittiği için devreye girdi. Çin basını, yıldız golcünün Fenerbahçe'ye olma ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu yazdı. Xueyu Liu, Alan Carvalho'nun kampta kendileriyle olmayacağını açıklamıştı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 7.1.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 11:58
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş Alan Carvalho hamlesi! | Fenerbahçe Alan Carvalho

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, sol bek, stoper ve golcü transferi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu ancak transferi sonlandıramadığı alan Carvalho bulunuyor.



MURİÇ'İN YÜKÜNÜ AZALTIR!

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan Vedat Muriç, takımda tek forvet konumunda bulunuyor. Teknik direktör Ersun Yanal, yine sezon başında transfer edilen Mevlüt Erdinç'i yeterli bulmuyor. Muriç'in oyunda olmadığı dakikalarda yaşanan sıkıntılara dikkat çeken tecrübeli teknik adam, yönetimden bir golcü transferi istemişti. Alan Carvalho'nun bu doğrultuda aranan kan olduğunu düşünen yönetim, transferde harekete geçti.

Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! Tam 3 aday var

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş Alan Carvalho hamlesi! | Fenerbahçe Alan Carvalho
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