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'de gündem forvet transferi! Tam 3 aday var

Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan ve ikinci yarıya kadrosunu güçlendirerek başlamak isteyen , golcü transferinde atağa kalktı. Yıldız oyuncusu Vedat Muriqi'nin yanına kaliteli bir isim daha eklemek isteyen sarı lacivertli yönetim 3 isim üzerinde duruyor. İşte Fenerbahçe'nin forvet transferine dair o detaylar...

Fotomaç Futbol
Giriş Tarihi: 7.1.2020 00:16 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 07:09
Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! Tam 3 aday var

Transferde önceliği savunmaya veren 'de hücum hattının da güçlendirilmesi gündeme geldi... İlk yarıda Max Kruse, Mevlüt Erdinç ve Victor Moses'tan beklediği verimi alamayan teknik direktör Ersun Yanal ikinci yarı için Vedat Muriç'e destek olacak bir golcü ya da skorer bir kanat oyuncusu istiyor. FFP kriterleri nedeniyle kiralama formülü üzerinde çalışan yönetimin hedefinde; Aytemiz Alanyaspor'dan , Kasımpaşa'lı ve var. Üç oyuncu için de temasların sürdürüldüğü belirtiliyor.

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Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! Tam 3 aday var
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