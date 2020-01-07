Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! Tam 3 aday var

Transferde önceliği savunmaya veren Fenerbahçe'de hücum hattının da güçlendirilmesi gündeme geldi... İlk yarıda Max Kruse, Mevlüt Erdinç ve Victor Moses'tan beklediği verimi alamayan teknik direktör Ersun Yanal ikinci yarı için Vedat Muriç'e destek olacak bir golcü ya da skorer bir kanat oyuncusu istiyor. FFP kriterleri nedeniyle kiralama formülü üzerinde çalışan yönetimin hedefinde; Aytemiz Alanyaspor'dan Papiss Cisse, Kasımpaşa'lı Fode Koita ve Cenk Tosun var. Üç oyuncu için de temasların sürdürüldüğü belirtiliyor.