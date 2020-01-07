Trabzonspor'da Marcelo sesleri

Takviye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Badou Ndiaye transferini resmen sonuçlandıran bordo-mavililer stoper bölgesine de direkt katkı sağlayabilecek lider özellikleri bir isim almak istiyor. Bu konuda daha çok tecrübeli futbolcular üzerine yoğunlaşan Trabzonspor'un bütçesinin önemli bir bölümünü de stopere yapılacak takviyeye ayırma kararı aldığı ifade edildi.

Bu arada menajerler ise her gün yeni isimlerle Trabzonspor'un kapısını çalmaya devam ediyor. En son Atalanta kulübü ile yollarını ayırmak üzere olan Simon Kjaer, Karadeniz devine önerilirken; 30 yaşındaki Danimarkalının geçmişte yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle transfere sıcak bakılmadığı öğrenildi.

ALTERNATİFİ DE HAZIRLANDI

Bordo-mavili taraftarlar da stoper için sabırsızlanırken Beşiktaş ile başarılı işler yapan ve şu anda bonservisi Lyon'da bulunan Marcelo Guedes, en çok istenen oyuncu konumunda. Yönetim de bu futbolcu için girişim yapıyor. Yarım sezon kiralanacak Brezilyalı oyuncu önerilen şartları kabul etmesi durumunda Trabzon'a çağrılacak.

Yönetim bu transferde herhangi bir sorun yaşanması durumunda alternatifi de hazır tutuyor. Daha önce de gündeme gelen Espanyol formasını giyen bir başka Brezilyalı Naldo'nun (Edinaldo Gomes Pereira) gündeme aldığı öğrenildi. 31 yaşında olan Naldo'nun sezon sonunda Espanyol ile sözleşmesi bitiyor.