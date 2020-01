Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: Futbolu çok seven bir Cumhurbaşkanı var

İkinci yarının zorlu geçeceğine dikkat çeken Sumudica, "Sezon başında bu takımdan 24 puanı beklemiyordum ama iyi bir aile ortamı ve grup oluşturduk. 24 puan bu takım için başarıdır. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ligin ikinci yarıları daha zorlu geçer. Türkiye'de daha önce çalıştırdığım takımda ilk yarı 30 puan toplarken, ligin ikinci yarısında 14 puan topladık. İlk yarıdan çok daha zor bir ikinci yarı bekliyorum" diye konuştu.

"KİMSE LİGDE KALDIĞIMIZI GARANTİLEDİĞİMİZİ DÜŞÜNMESİN"

İyi bir ilk yarı geçirdiklerini belirten Sumudica, "Kimse ligde kaldığımızı garantilediğimizi düşünmesin. Kimse rahat uyumasın. Ligin ikinci yarıları daha zor. Benim ilk hedefim takımı ligde tutmaktı. Bunda da başarılı bir şeklide ilerliyoruz ama henüz hiç bir şey bitmedi. Çalışmalarımıza devam edeceğiz, takımımızın 3-4 transfere daha ihtiyacı var" şeklinde konuştu.



"İLK HEDEFİMİZ TAKIMI LİGDE TUTMAK"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün planlama yaparken her şeyin zamanlı yapılması gerektiğini dile getiren Sumudica, "Her şey adım adım olmalı. Yeni doğmuş bir çocuğu hemen okula yazdıramazsınız. Önce ilk okul sonra ortaokul gibi sırasıyla gitmesi gerekiyor. Takım üst lige daha yeni çıktı, üst sıraları hemen hedefleyemeyiz ama iyi bir yerde gidiyoruz ilk hedefimiz takımı ligde tutmak. Umarım bunu da başarırız" açıklamasında bulundu.

"YUKARILARA TIRMANAN ANADOLU TAKIMLARINI SEVİYORUM"

Demir Grup Sivasspor'un ligde lider olmasında dolayı mutlu olduğunu söyleyen Sumudica, "Bu şekilde yukarılara tırmanan takımları seviyorum. Gaziantep de bunu başarabilecek potansiyele sahip. Alt liglerden gelen takımların ilk hedefi her zaman ligde kalmak oluyor. Yeni bir takım kuruyorlar ve ligde tecrübeleri yok. Takımda bir aile ortamı oluştuğu için ikinci sezonlarında bunu başarabiliyorlar. Daha sonra yapacağınız az sayıdaki transferler takıma daha iyi adapte oluyor. Sonrasında da daha iyi sonuçlar elde ediliyor" diye konuştu.



"TÜRKİYE'DEKİ VAR'I ÇÖZEMEDİM"

Video Hakem Uygulaması (VAR) ile ilgili bazı sorunların yaşandığına vurgu yapan Sumudica, "Türkiye'deki VAR'ı anlayamadım, çözemedim. Büyük takımlara karşı oynarken fauller yapıldığında daha kolay VAR'a gidiliyor ve kartlar daha kolay veriliyor. Anadolu kulüplerine bakıldığında VAR'a daha kolay gidiliyor. Video Hakem Sistemi'nin başındaki hakem mi çağırıyor, orta hakem ile ne konuşuyorlar bilmiyorum ama VAR'ı kim yönetiyor anlamış değilim" ifadelerini kullandı.



"FUTBOLU ÇOK SEVEN BİR CUMHURBAŞKANI VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbolu çok sevdiğini dile getiren teknik adam, "Türkiye'de öncelikle futbolu çok seven bir Cumhurbaşkanı var. Kulüplere yardımlarda bulunuyorlar, futbola değer veren bir Cumhurbaşkanı var. Türkiye bu anlamda şanslı ve Romanya ile karşılaştırdığınızda bunu görebilirsiniz. Türkiye genç oyunculara sahip ama ateşli oyuncular. Sahada agresifler. Türkiye iyi bir ekip. Bazen takımınızda yıldız olmasına gerek yok, iyi bir grup oluşturduğunuzda başarı geliyor. Türkiye'nin EURO 2020'de çok büyük şansı olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

"KAFAMIZ MENEMENSPOR MAÇINDA, FENERBAHÇE MAÇINDA DEĞİL"

Sezonun ikinci yarısına başlayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde de değerlendirmelerde bulunan Sumudica, "Önümüzde önemli bir Menemenspor maçı var, şu an onu düşünüyorum. Kafamız iki gün sonra oynayacağımız Menemenspor maçında, Fenerbahçe maçında değil" dedi.