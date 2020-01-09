Daily Telegraph, Çağlar Söyüncü'yü kaleme aldı

İngiliz gazetesi Daily Telegraph Sport'tan Mike McGrath, 23 yaşındaki gururumuz Çağlar Söyüncü'nün hikâyesini kaleme aldı. Dünyaca ünlü gazetenin tam sayfa yer ayırdığı Çağlar haberinin satır başları şu şekilde:

ÇAĞLAR Söyüncü Leicester'a geldiğinden beri dikkat çekiyor. Onu diğer futbolculardan ayıran özellikler; uzun saçları, korkusuzca top sürmeleri ve hatta bunu kendi ceza sahası çevresinde bile yapıyor olması. Çağlar aslında Premier Lig'de başka hiçbir oyuncuya benzemiyor.

Büyük kupa finallerinde oynama arzusuyla yetiştirildi.

MIKE MCGRATH, futbolcunun yetiştiği kulüp olan Altınordu'ya da bir parantez açtı: "Altınordu hem Çağlar Söyüncü'yü hem de Cengiz Ünder'i yetiştiren kulüp oldu. Alman sisteminde yetişen gurbetçi oyuncuları almak yerine Türkiye içinde futbolcu yetiştirmeyi tercih ettiler."

ALTINORDU'DA sporcu çocuklar farklı eğitimlerden geçiyorlar. Çağlar Söyüncü de bu eğitimleri aldı. Bu oyuncular çiftlikte çalışıyor, sınıfta eğitim alıyor ve futbolu öğrenmeye uğraşıyorlar.



Daily Telegraph, Çağlar Söyüncü için tam sayfa makale yayımladı.

Hem oyuncular hem Altınordu hem de Türk Milli Takımı kazanıyor.

FORVETTİ, STOPER OYNATTIK

Yazıda Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan'ın, "Çağlar forvetti ama biz onu ihtiyaçtan stoper oynattık. Çünkü o dönem golcümüz vardı" şeklindeki sözlerine de yer verildi.