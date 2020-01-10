Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i 1,5 yıllığına kiraladı

Fenerbahçe'de transfer haberleri arka arkaya gelmeye başladı. Önceki gün Falette'e imza attıran sarı-lacivertliler, dün de Milan forması giyen sol bek Ricardo Rodriguez'i renklerine bağladı. 27 yaşındaki İsviçreli sol bek ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme yapıldı. PSV'nin de istediği oyuncu, Fenerbahçe'nin daha yüksek maaş teklifi karşısında tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandı. Kariyerine Zürih'te başlayan ve 2011- 2012 sezonunda 8.5 milyon Euro'ya Wolfsburg'un yolunu tutan Rodriguez, 2017'te 15 milyon Euro bedelle Milan'a gitmişti. İtalya'da 93 resmi maça çıkan oyuncu 4 gol atıp, 5 de asist yaptı.

Bu sezon 14 maçta kadroya giren Rodriguez, 5 maçta ilk 11'de yer aldı. Bu karşılaşmalarda 388 dakika forma giydi. 3'ünde 90 dakikayı tamamladı.

KAMPA KATILDI

Simon Falette önceki akşam İstanbul'da yarım sezonluk kiralık sözleşmeye imza attıktan sonra gece geç saatlerde Belek kampına gitti. Comolli, Ersun Yanal ve takım arkadaşları tarafından karşılanan Gineli oyuncu, dün sabah takımdan ayrı olarak koşu çalışması gerçekleştirdi. Öğlen barbekü partisinde arkadaşlarıyla kaynaştı. Akşam da takımla çalıştı.

YENİ SPONSOR BURGER KİNG

Fenerbahçe TAB Gıda ile 13 Ocak Pazartesi günü sponsorluk anlaşması imzalayacağını duyurdu. Açıklamada "Türkiye'nin lider burger restoran zinciri Burger King markasıyla kulübümüze sponsor olacak" denirken, taraftar da sosyal medyada coştu: "Kebaba, pizzaya bundan sonra ara... Artık hepimiz burgerciyiz."

'İNCELEME DEVAM EDİYOR'

TFF Tahkim Kurulu, harcama limitlerine itiraz eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı incelemeye devam ettiklerini duyurdu. Açıklama şöyle: "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Müzakere neticesinde; incelemenin devam etmesine oy birliği ile, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, F.Bahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Alper Pirşen, Av.Yiğit Cem Coşkun ve Kulüp Görevlisi Serdar Yıldız'ın sözlü beyanları alındı. Dosyada incelemenin devam etmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."