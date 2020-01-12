Junior Caiçara'dan Abdullah Avcı - Okan Buruk kıyası

2020 yılına bomba gibi haberler ve ses getiren röportajlarla giren SABAH Spor, lig serüvenine ara verilen devre arasında Antalya'da kamp yapan takımları yakından takip ediyor. Beşiktaş'tan Mohamed Elneny, Konyaspor'dan Deni Milosevic, Alanyaspor'dan Efecan Karaca'nın ardından bugün de konuğumuz Medipol Başakşehir'den Junior Caiçara… Büyük zorluklar ve fedakârlıklarla inşa ettiği futbol kariyerinde son 3 yıldır turuncu-lacivertli forma altında şampiyonluk mücadelesi veren Brezilyalı sağ bek, sorularımıza samimi yanıtlar verdi. İşte sempatik tavırlarıyla takım içinde de çok sevilen Caiçara'nın anlattıkları:

Abdullah Avcı'nın gidişinden sonra Okan Buruk'un teknik direktörlüğe gelmesi takımı nasıl etkiledi? Abdullah Avcı, uzun yıllar burada çalıştı. Takımın onun oyun sistemini benimsemesi çok normal. Okan hoca ile çok benzer yanları var. Oyun tarzları aynı diyebilirim. Başakşehir geçmiş yıllarda da topa hep sahip olan takımdı. Yine topla oynama oranımız yüksek. Ama şöyle bir farklılık var, geçmişte çok pas yaparken, üçüncü bölgede verimlilik anlamında iyi değilken şimdi daha agresif ve topu kapmaya çalışan bir Başakşehir var. Bunu da pozitif bir değişim olarak görüyorum.



KÖTÜ BAŞLADIK AMA ŞAMPİYON BİTİRECEĞİZ



Bu sene şampiyon olacağınıza inanıyor musun? İnşallah, olmak istiyoruz. Lige iyi başlamadık ama sonrasında daha güzel olmaya başladı. Takım oyun anlamında kendisini geliştirmeye devam etti. Ondan beri iyi bir süreçteyiz. Geçtiğimiz sezon da şampiyonluğa çok yakındık, olmadı. İnşallah bu sene başaracağız.

Kadroyu geçen yıla kıyaslarsak nasıl bir değişim yaşandığını görüyorsun? Bu sene geçtiğimiz seneden daha iyi diyemeyiz. Ayrılan oyuncular büyük isimlerdi ve kaliteleri daha iyiydi. Yeni alınanlar belki o seviyede değiller ama katkıları fayda anlamında pek fark olmadı.



BÜYÜKLERE ODAKLANDIK KÜÇÜKLERE KAYBETTİK



Şampiyonluk yarışında rakipleriniz hangileri? Herkes çok güçlü. Geçen sene bize 'Şampiyon Başakşehir' dendiği anda biz, F.Bahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a odaklanmışken alt sıralardaki takımlara kaybettiğimiz puanlarla şampiyonluğu yitirdik. Daha gerçekçi konuşmak gerekirse, bizimle beraber Trabzonspor'u ve F.Bahçe'yi yarışta görüyorum. Beşiktaş kötü başladı ama son dönemde topladılar.



VAR'IN İKİ YÖNÜ VAR



VAR uygulaması ile ilgili ne düşünüyorsun? VAR'ın iki yönü var, hem pozitif hem de negatif. Negatif yönü; futbolun doğallığını öldürdü. Bir taraftan da adil olmayan kararlarda hakkaniyet sağlıyor. Burada sıkıntılı olan şey; VAR'ın net gördüğü şeylerde hata yapılması.

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