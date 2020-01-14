Fenerbahçe'ye Le Havre'den flaş Umut Meraş yanıtı

Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıklarının yanında transfer çalışmaları da sürüyor. Ligin ilk yarısında defansif anlamda oldukça sıkını çeken Fenerbahçe, ikinci devrede de bunu yaşamamak için gözünü transfere çevirdi. Önceliğini sol bek olan sarı-lacivertlilerde son aday Milli Takım'da da Hasan Ali'nin yokluğunda görev yapan Umut Meraş...

Sol bek mevkisi için bir çok ismi transfer listesine alan Fenerbahçe'de son olarak Umut Meraş transferi gündeme geldi. Sarı-lacivertliler Hasan Ali'nin yokluğunda direkt 11'de görev yapabilecek olan Umut Meraş'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istedi.

10 MİLYON EURO TALEP ETTİ!

Takvim'in haberine göre; Fransız ekibi Fenerbahçe'nin Umut Meraş için yaptığı kiralama teklifine olumsuz yanıt verip 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

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Fransız ekibinin bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği ve Umut için Avrupa Şampiyonası'nı beklemeyi planladıkları belirtildi. Umut Meraş'a daha önce Galatasaray da teklif götürmüştü.

Bu arada Umut Meraş'ı İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'dan da izleyip isteyen kulüpler olduğu öğrenildi.