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'ye 'den flaş Umut Meraş yanıtı

'de ligin ikinci yarısı için hazırlıklar devam ederken, bir yandan da çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler stoper, sol bek ve forvet transferi yapmak için girişimlerini sıklaştırmıştı. Fenerbahçe, 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Umut Meraş için devreye girmişti. Genç futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe'ye Fransız ekibi 'den flaş transfer yanıtı geldi.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 11:43
Fenerbahçe'ye Le Havre'den flaş Umut Meraş yanıtı

Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıklarının yanında transfer çalışmaları da sürüyor. Ligin ilk yarısında defansif anlamda oldukça sıkını çeken Fenerbahçe, ikinci devrede de bunu yaşamamak için gözünü transfere çevirdi. Önceliğini sol bek olan sarı-lacivertlilerde son aday Milli Takım'da da Hasan Ali'nin yokluğunda görev yapan Umut Meraş...

Sol bek mevkisi için bir çok ismi transfer listesine alan Fenerbahçe'de son olarak Umut Meraş transferi gündeme geldi. Sarı-lacivertliler Hasan Ali'nin yokluğunda direkt 11'de görev yapabilecek olan Umut Meraş'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istedi.

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10 MİLYON EURO TALEP ETTİ!

Takvim'in haberine göre; Fransız ekibi Fenerbahçe'nin Umut Meraş için yaptığı kiralama teklifine olumsuz yanıt verip 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

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Fransız ekibinin bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği ve Umut için Avrupa Şampiyonası'nı beklemeyi planladıkları belirtildi. Umut Meraş'a daha önce Galatasaray da teklif götürmüştü.

Bu arada Umut Meraş'ı İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'dan da izleyip isteyen kulüpler olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'ye Le Havre'den flaş Umut Meraş yanıtı
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