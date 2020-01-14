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Trabzonsporlu Onazi Denizlispor'a oldu

Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan futbolcu 'nin macerası sona erdi. Bordo-mavililer alacaklarına karşılık sözleşmesin feshedileceği ve Nijeryalı futbolcunun resmen transferinin açıklanacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 19:34 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 19:36
Trabzonsporlu Onazi Denizlispor'a transfer oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, transferde bombayı patlattı. beIN Sports'ta yer alan habere göre Horozlar, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi'yi kadrosuna kattı. Onazi'nin alacaklarına karşılık sözleşmesin feshedileceği ve Nijeryalı futbolcunun resmen transferinin açıklanacağı öğrenildi.

BASEL MAÇIYLA DÖNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Basel maçında forma giymiş ve formasına kavuşmuştu.

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Trabzonsporlu Onazi Denizlispor'a transfer oldu
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