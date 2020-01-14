Trabzonsporlu Onazi Denizlispor'a transfer oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, transferde bombayı patlattı. beIN Sports'ta yer alan habere göre Horozlar, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi'yi kadrosuna kattı. Onazi'nin alacaklarına karşılık sözleşmesin feshedileceği ve Nijeryalı futbolcunun resmen transferinin açıklanacağı öğrenildi.
BASEL MAÇIYLA DÖNMÜŞTÜ
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Basel maçında forma giymiş ve formasına kavuşmuştu.