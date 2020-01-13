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’da transfer gündemi Manuel Da Costa

Ara transfer döneminde Badou Ndiaye'yi renklerine bağlayan 'da gündem stoper transferi. İkinci yarı öncesi savunma hattını mutlaka güçlendirmek isteyen bordo mavili yönetim bir dönem Medipol Başakşehir forması giyen ve son olarak Al-İttihad'la olan sözleşmesini fesheden Brezilyalı savunma oyuncusu Manuel Da Costa'yı transfer listesine aldı.

Giriş Tarihi: 13.1.2020
Trabzonspor’da transfer gündemi Manuel Da Costa

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeye çalışan Trabzonspor'da stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor. Birçok oyuncuyu izleyen ve görüşme yapan bordo-mavililer, son olarak Al-İttihad'la sözleşmesini fesheden Manuel Da Costa'yı listesine aldı. Menajerler tarafından önerilen oyuncunun yakın geçmişteki performansının teknik ekip tarafından izlendiği ve şu anda değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi. Adı Galatasaray ile de anılan 33 yaşındaki Faslı stoperin bonservisi elinde bulunuyor.

SOL İÇİN ALİ EREN LİSTEDE

Trabzonspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un sol bek oyuncusu Ali Eren İyican için resmi teklifte bulundu. Menajerler aracılığıyla kurulan ilk temasta olumlu dönüş alındığı ve görüşmelerin başlayacağı öğrenildi. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 16 maçta 3 asist yaptı.

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Trabzonspor’da transfer gündemi Manuel Da Costa
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