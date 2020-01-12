Hüseyin Çimşir oyun planını oturtuyor! Artık geri çekilmek yok

Trabzonspor'un, maçların özellikle ikinci yarısında geriye çok yaslanmasını taraftarın yanı sıra yöneticiler de eleştirmişti. Teknik direktörlüğe Hüseyin Çimşir'in getirilmesiyle birlikte Fırtına'nın oyun anlayışı da değişti. İşte yeni Trabzonspor:



KANATLAR AKTİF KULLANILACAK

Çimşir, idmanlarda hücum organizasyonlarının ağırlıklı olarak kanat oyuncuları üzerinden gerçekleştirilmesini istedi. Beklere de "Daha fazla ileri çıkın" talimatı verildi.



ORTA SAHAYA EKSTRA SORUMLULUK

Savunmadan uzun top ile çıkmaya karşı olan Çimşir, stoperlerden birini hücumlarda aktif olarak kullanacak. Geriden oyun kurarken Sosa ve Mikel daha fazla sorumluluk alacak.



DAHA ÇOK PAS VE TOP KONTROLÜ

Antalya kampındaki tüm idmanlarda iki konu ön plana çıktı. Birincisi pas trafiği, ikincisi ise topun kontrolünü elde tutma. Bu anlamda Ndiaye transferinin takıma olumlu yansıması bekleniyor.



OYUNU RAKİP ALANA YIKACAKLAR

Ligin ilk yarısında kazanılan maçlarda bile Trabzonspor'un özellikle son bölümlerde çok fazla kapanması en göze çarpan eksilerinden birisiydi. Hüseyin Çimşir, idmanlarda bu konuda da sürekli uyarılarda bulundu ve öğrencilerine "Oyunu rakip alana yıkın" dedi.



FIRTINA EVİNE DÖNDÜ

Trabzonspor, Antalya Belek'te sürdürdüğü devre arası hazırlık kampını dün gerçekleştirdiği idmanla tamamladı. Akşam saatlerinde Trabzon'a dönen bordo-mavililer, bugünü izinli geçirecek ve kupada Denizli ile oynayacakları maçın hazırlıklarına Pazartesi günü başlayacak.

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