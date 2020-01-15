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De ‘Ligt karakter!’

Milli yıldızımızla forma rekabetinde olan Hollandalı oyuncunun sosyal medyadan sevinç fotoğrafı paylaşması taraftarını çıldırttı

Giriş Tarihi: 15.1.2020
De ‘Ligt karakter!’

Juventus'un 85 milyon Euro'ya transfer ettiği ve Merih Demiral ile forma savaşı veren Matthijs de Ligt, dün yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı. Merih Demiral'ın 6 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından Ronaldo, Buffon gibi efsaneler Merih'e geçmiş olsun dileklerini iletirken Hollandalı oyuncu, takım arkadaşı için paylaşımda bulunmadı. Ardından Bonucci ile bir karesini paylaşan De Ligt'e en büyük tepki Juventus taraftarlarından geldi.



AMELİYAT OLDU, 6-7 AY YOK
Juventus'un Roma ile oynadığı maçta golünü attıktan sonra sakatlanan Merih Demiral, dün ameliyat oldu. İtalyan ekibi, 21 yaşındaki stoperin dönüş süresinin 6-7 ayı bulacağını açıkladı.

Dev kulüpler ve futbolculardan Merih Demiral'a geçmiş olsun mesajları!

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De ‘Ligt karakter!’
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