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'den Akbaba'ya kaptanlık jesti!

Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma öncesi 'den sakatlığını yeni atlatan Akbaba'ya bir jest geldi. Tecrübeli teknik adam Emre Akbaba'yı Çaykur Rizespor ile oynanan zorlu mücadelede sahaya kaptan olarak çıkardı.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 21:07 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 21:09
Fatih Terim'den Emre Akbaba'ya kaptanlık jesti!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 11 Mayıs 2019'da Rize'de ağır bir sakatlık yaşayan Emre'ye jest yaparak 8 ay sonra oyuncusunu kaptan olarak sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Çaykur Rizespor maçında kaptanlık bandını Donk yerine Emre Akbaba'ya verdi.

"EMRE ÇOK ÇALIŞTI"

Terim, daha önce Muslera ile Selçuk'un forma giymediği maçlarda kaptanlık görevini verdiği Donk'un yerine Emre Akbaba'yı tercih etti.

Fatih Terim maç öncesinde "Emre Akbaba çok çalıştı, çok didindi, gece demedi, gündüz demedi. Ben de Rize çıkınca bunun ilahi bir tarafı olmalı dedim. Emre'yi kazanmak bizim için çok önemli. Arkadaşları ve biz onun kaptan çıkmasını istedik, durum böyle." şeklinde konuştu.

8 AY SONRA İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Süper Lig'de geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Emre Akbaba, 8 ay 4 gün aradan sonra resmi maça çıktı.

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Fatih Terim'den Emre Akbaba'ya kaptanlık jesti!
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