Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'da Mbaye Diagne'ye geri dönüş yolu

'da Mbaye Diagne'ye geri dönüş yolu

Yabancı kontenjanı dolu olan , ’de kalması halinde 5 ay futbol oynamayacak ve yaz döneminde transferi zora girecek Senegalli golcüsü için formül arıyor. Yaşadığı sakatlığın ardından çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Florin Andone'den haber bekleyen sarı kırmızılılarda Andone sağlık testlerini geçemezse Diagne'ye dönüş yolu açılacak.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Galatasaray'da Mbaye Diagne'ye geri dönüş yolu

Falcao'ya 3 yıl için 25 milyon Euro yatırım yapan Galatasaray, transferin son günü Diagne'yi Club Brugge'e kiralamıştı. Belçika'da piyasa yapması beklenen Senegalli golcü dibe vurdu ve kadro dışı bırakıldı. Club Brugge, 28 yaşındaki sorunlu forveti geri göndermek istiyor. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da ise Fatih Terim ikinci yarı planlarını Diagne'siz yapıyor. Yönetim de bonservisine 10+3 milyon Euro ödediği oyuncu için çözüm yolu arıyor.

ANDONE OLMAZSA DÖNEBİLİR!

UEFA'ya bağlı organizasyonlarda bir sezonda üç takımda forma giymeye izin verilmediği için Diagne'ye kıta dışında (Suudi Arabistan ve Çin) kulüp aranıyor. Yöneticiler, "Club Brugge'de kalırsa 5 ay daha oynamayacak. O zaman yazın bu oyuncuyu nasıl satacağız?" diyerek endişelerini dile getiriyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Florin Andone sağlık testlerini geçemezse, Diagne'ye dönüş yolu açılacak.

ONYEKURU'YA NİJERYA İZNİ YOK!

SITMA nedeniyle hastanede kontrol altında olan Onyekuru, bundan sonraki tedavisinin Nijerya'da sürmesi için yönetime başvurdu. En az 5 maç kaçıracak oyuncu, "Nijerya'da sıtmanın tedavisi daha iyi yapılıyor. Benim özel doktorum var. Daha erken sahalara dönerim" dedi. Ancak Galatasaray yönetimi Fatih Terim'e de danışarak buna izin vermedi. Tedavisi İstanbul'da devam edecek Onyekuru daha sonra kontrol için ülkesindeki doktora gidecek.

NAGATOMO BOLOGNA'DA

YUTO Nagatomo, İtalya'ya dönüyor. Aslan'ın İnter'den transfer ettiği 33 yaşındaki futbolcu, Bologna ile anlaşma sağladı. Galatasaray, bu transferden de oyuncunun alacaklarına karşılık 1 milyon Euro bonservis elde ederek, bunu yeni takviyelerde kullanmak istiyor.

Fatih Terim'den oyuncularına şampiyonluk formülü

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Mbaye Diagne'ye geri dönüş yolu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN