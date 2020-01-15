Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'dan muhteşem dönüş!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 11 Mayıs 2019'da Rize'de ağır bir sakatlık yaşayan Emre'ye jest yaparak 8 ay sonra oyuncusunu kaptan olarak sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Çaykur Rizespor maçında kaptanlık bandını Donk yerine Emre Akbaba'ya verdi.

"EMRE ÇOK ÇALIŞTI"

Terim, daha önce Muslera ile Selçuk'un forma giymediği maçlarda kaptanlık görevini verdiği Donk'un yerine Emre Akbaba'yı tercih etti.

Fatih Terim maç öncesinde "Emre Akbaba çok çalıştı, çok didindi, gece demedi, gündüz demedi. Ben de Rize çıkınca bunun ilahi bir tarafı olmalı dedim. Emre'yi kazanmak bizim için çok önemli. Arkadaşları ve biz onun kaptan çıkmasını istedik, durum böyle." şeklinde konuştu.

8 AY SONRA İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Süper Lig'de geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Emre Akbaba, 8 ay 4 gün aradan sonra resmi maça çıktı.

GOLLE DÖNDÜ!

Emre Akbaba, Çaykur Rizespor ile oynanan zorlu maçta golünü de atmayı başardı. Karşılaşmanın 39'uncu dakikasında Feghouli'nin ortasını muhteşem bir vuruşla ağlara gönderen Emre, harika bir dönüşe imza attı. Yıldız futbolcu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

İŞTE EMRE AKBABA'NIN GOLÜ:

ÇAYKUR RİZESPOR 1-1 GALATASARAY