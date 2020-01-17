Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'da Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı

'da 'ın sözleşmesi uzatıldı

'da altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu 'ın sözleşmesi uzatıldı. Yapılan açıklamada, "Galatasaray'da altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı." ifadeleri kullanıldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 17.1.2020 18:50 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 18:53 ABONE OL
Galatasaray'da Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşması sezon sonunda bitecek 19 yaşındaki Atalay ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.

Denizlispor'dan 2013'te amatör olarak transfer edilen ve 2017'de profesyonel sözleşme imzalanan Atalay Babacan, A takımla 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

"BÜYÜK BİR ONUR"

Attığı imza sonrası kulüp televizyonuna konuşan Babacan, "2,5 yıl daha buradayım. Gerçekten çok mutluyum. Galatasaray'da olmak gerçekten büyük bir onur, gurur. Ben de bu iki yıl boyunca elimden geleni, önceki yıllarda olduğu gibi yapacağım. İnşallah bu formaya layık olmaya çalışacağım" dedi.

Galatasaray, Arda Turan transferini resmen açıklayacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN