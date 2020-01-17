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, transferini resmen açıklayacak

teknik direktörü 'in yoğun ısrarları sonucu yönetim konusunda takındığı olumsuz tutumdan geri adım attı ve deneyimli oyuncunun sarı kırmızılı kulübe transferinde mutlu sona ulaşıldu. Galatasaray, eski yıldızını bugün veya yarın resmen açıklayacak.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Galatasaray, Arda Turan transferini resmen açıklayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Arda gündemimizde değil" diyen Başkan Mustafa Cengiz için "Ben olsam o cümleyi kullanmazdım" yorumunu yapmıştı. Süreç hem Arda hem de Terim lehine işledi.

Henry Onyekuru sıtma olup hastanede tedavi altına alındı, yabancı kontenjanı dolu olduğu için Sekidika'ya lisans çıkartılmadı. Ve Arda'ya Florya yolu açıldı.

SABAH Spor, bireysel çalışmalarına devam eden milli futbolcunun, resmen G.Saraylı olacağını bildiren KAP açıklamasının bir iki gün içinde yapılacağı bilgisine ulaştı. Cimbom, ligde oynanacak Denizlispor maçı öncesinde Arda'nın transferine noktayı koyacak.

32 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğu Barcelona'dan bonservisini aldı. 2011'de 12 milyon Euro kazandırdığı Galatasaray'a 9 sene sonra bedavaya dönmeye hazırlanan Arda, sarı-kırmızılı kulüpten para talep etmedi. Tecrübeli futbolcu, sembolik bir rakama parçalı formayı giymeyi kabul etti.

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Galatasaray, Arda Turan transferini resmen açıklayacak
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