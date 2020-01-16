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, transferini bitiriyor

Süper Lig ekiplerinden , bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ile büyük ölçüde anlaştı. Tecrübeli oyuncunun 3-4 gün içinde görüşmeleri tamamlayarak kırmızı siyahlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor. Konuyla ilgili konuşan teknik direktör Tamer Tuna da yönetim ile Podolski arasındaki görüşmeleri doğrulamıştı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 16.1.2020 22:25 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 22:54 ABONE OL
Antalyaspor, Lukas Podolski transferini bitiriyor

Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Kırmızı-beyazlı yönetim, golcü oyuncu Lukas Podolski'yi gündemine alırken, Alman oyuncuyla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Antalyaspor yönetiminin 3, 4 gün içerisinde görüşmeleri tamamlayarak, Podolski ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da yönetimin Podolski ile görüşmesinin devam ettiğini dile getirdi. Yıldız futbolcunun Antalyaspor'da yer almasını istediğini belirten Tuna, yönetimin transfer hakkındaki gelişmeleri birkaç gün içerisinde açıklayacağını belirtti.

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Antalyaspor, Lukas Podolski transferini bitiriyor
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