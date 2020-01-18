Ahmet Ağaoğlu: Herkes kendi muhasebesini tutsun!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzonspor'un yapılandırma ve bütçesi ile ilgili iddialarına Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan bir cevap daha geldi. Ağaoğlu, Denizlispor ile oynadıkları kupa maçından sonra bir basın mensubunun "Onazi'nin fesih bedelini Denizlispor mu ödeyecek?" şeklindeki sorusu üzerine "Ne güzel ya, bakıyorum son zamanlarda herkes Trabzonspor'un muhasebesini tutmaya başladı" diyerek şunları söyledi:



SADECE KENDİMİZE BAKIYORUZ

"Bu aralar bazı kulüpler tarafından Trabzonspor'un muhasebesi tutulmaya başlandı ama böyle bir şeye gerek yok. Bırakın, o bizim işimiz, herkes kendi muhasebesini tutsun. Farklı kulüplerin başkanları kendi muhasebelerini tutsunlar. Trabzonspor'un bütün hesabını, kitabını, kasasına giren ve çıkan parayı KAP bildirimi ile kamuoyunun dikkatine zaten sunuyoruz. Biz önümüze bakıyoruz. Sağa-sola bakarsan hedefe varmakta bu sefer sen zorluk yaşarsın."



İLK 9 HAFTA ÇOK ZOR

Ligin ikinci yarısı için de konuşan Ağaoğlu, "İlk 9 hafta çok önemli. Zirve mücadelesi veren rakiplerle zor maçlar oynayacağız. 9 haftadan sonra iş bitmiyor ama bizim açımızdan biraz daha rahat diye nitelendirebileceğimiz maçlar söz konusu. Bu serüven Kasımpaşa maçıyla başlıyor. İyi başlangıç her zaman takımı motive eder. Gücümüz yerinde. Oyunculara, teknik ekibe ve taraftarlarımıza olan inancımızda herhangi bir zaafiyet söz konusu değil" dedi.

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