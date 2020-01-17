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'da 1 2 ayrılık!

'in ikinci yarısı başlarken takımların çalışmaları da devam ediyor. Bordo-mavililer, kadrosunu Ndiaye ile takviye ederken savunma hattı için bekleyiş sürüyor. Fırtına'nın listesinde ise Yusuf Yazıcı'nın takım arkadaşı var. , Lille'den ayrılması gündemde olan 'nun peşinde. ekibinde bu transferin öncesinde ise iki isimle yolların ayrılması bekleniyor. İşte Trabzonspor'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 17.1.2020 10:26 ABONE OL
Trabzonspor'da 1 transfer 2 ayrılık!

Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da gözler stopere yapılacak takviyeye çevrildi. Bordo-mavililer gözünü Lille'den ayrılması beklenen kaptan Adama Soumaoro'ya çevirdi. 27 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar kiralanması için resmi teklif yapıldı. Ancak TFF'nin harcama limitlerine uyması gereken Trabzonspor, bunun için de çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor 2-0 Denizlispor MAÇ SONUCU

2 AYRILIK BİRDEN!

Trabzonspor'da iki yabancı ismin sözleşmelerinin feshedilmesi konusunda geri sayıma geçildi. Bordo-mavililer Ivanildo Fernandes ve Avdijaj ile yollarını ayıracak.

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Trabzonspor'da 1 transfer 2 ayrılık!
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